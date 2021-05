Le pagelle del Genoa - Zappacosta instancabile, Perin reattivo. In ombra Pandev

Le pagelle del genoa che ha vinto per 0-2 in casa del Bologna.

BOLOGNA-GENOA 0-2

Marcatori: 13’ Zappacosta (G), 62’ rig. Scamacca (G)

Perin 7 – Tra i protagonisti assoluti soprattutto nel primo tempo, con due ottimi interventi su Orsolini che contribuiscono a conservare il vantaggio.

Goldaniga 6 – Gioca più largo rispetto al solito, avendo compiti prettamente difensivi e dando un buon contributo da questo punto di vista.

Zapata 6 – Nonostante il giallo preso dopo pochi secondi, si oppone senza alcun timore alle frequenti azioni offensive del Bologna.

Masiello 6 – Sollecitato più volte dall’intraprendente attacco bolognese, si rende protagonista di alcune ottime chiusure difensive.

Zappacosta 7,5 – Il solito treno sulla corsia di sinistra che, esattamente come contro il Sassuolo, trova il gol con una potente conclusione da fuori area.

Strootman 6,5 – Concentrato di grinta e qualità, mostrata con grande continuità sia nella zona nevralgica del campo che quando si spinge in avanti. (Dall’82’ Cassata s.v.)

Badelj 6 – Dopo una buona prima mezz’ora, deve abbandonare il campo per problemi fisici. (Dal 32’ Rovella 6 – Sostituisce al meglio il compagno, dando una mano soprattutto in fase d'interdizione)

Behrami 6,5 – Aiuta molto in fase difensiva, con diverse chiusure come quella nel corso del primo tempo su Palacio che era solo davanti a Perin. (Dal 69’ Zajc 6 – Porta freschezza alla mediana del Genoa, imbastendo qualche veloce ripartenza)

Pandev 5,5 – Serata non memorabile per il macedone, che incide poco al di là di un discreto lavoro in fase di non possesso. (Dal 69’ Radovanovic 6 – Con il suo ingresso crea più densità davanti alla porta, giocando un buon finale di gara)

Shomurodov 5,5 – Agisce prevalentemente sul fronte sinistro dell’attacco genoano, non facendosi notare più di tanto in fase conclusiva che di rifinitura.

Scamacca 7 – Oltre ad un gran lavoro sporco contro i difensori avversari, nella ripresa mette il punto esclamativo sul match trasformando il rigore del raddoppio. (Dall’82’ Pjaca s.v.)

Davide Ballardini 6,5 – Schiera il suo Genoa con un inedito 4-3-1-2, sapendo soffrire per poi colpire al momento giusto. Grandi meriti della salvezza rossoblù sono suoi.