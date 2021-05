Le pagelle della Sampdoria - Verre in gol, Keita Balde si conferma, Yoshida troppo leggero

Audero 6 - Nulla può sulla rete di Pobega, è reattivo sulla conclusione di Ferrer dalla distanza e sui cross che arrivano dalle sue parti.

Bereszynski 5,5 - Stringe troppo lasciando lo spazio a Pobega di colpire in occasione della rete del vantaggio. Soffre però la velocità di Farias dalla sua parte.

Yoshida 5,5 - Buca il pallone di testa in occasione della rete di Pobega, soffre il giro palla rapido dei giocatori spezzini. Nella ripresa viene saltato troppo facilmente dal numero 26 spezzino in occasione del 2-1. Ha il merito di dare a Keita la palla del 2-2 usando bene il corpo.

Tonelli 5,5 - Anche lui oggi non è preciso, viene messo in difficoltà dalla pressione degli attaccanti della formazione allenata da Vincenzo Italiano.

Augello 5,5 - Con un tiro-cross dalla sua fascia impegna Provedel, duella con Ferrer dalla sua parte lasciandogli qualche spazio di troppo per andare al cross.

Candreva 5,5 - Fa vedere qualche buono spunto quando si allarga a destra per andare al cross, per il resto fatica a contenere le sgroppate avversarie dalla sua parte. Non segue Pobega in occasione del vantaggio aquilotto.

Ekdal 6 - All’inizio si abbassa poco per andare a ricevere il pallone come vorrebbe il suo allenatore. Col passare del tempo riesce a mettere il dinamismo giusto.

Jankto 5,5 - Bel duello dalla sua parte con Maggiore, svolge il suo compito senza troppi sussulti. Cala col passare dei minuti.

Verre 7 - Inizia molto timido ma poi ha il compito di essere lucido sul palo colpito da Gabbiadini ribadendo in rete la conclusione per il gol del pareggio (Dal 66’ Damsgaard 6 - Impegna Provedel con una conclusione dalla distanza).

Gabbiadini 5,5 - La retroguardia dello Spezia gli dà poco spazio di manovra ma nel momento di colpire si fa trovare pronto anche se la sua conclusione sbatte sul palo (Dal 61’ Keita Balde 7 - Fa vedere buoni movimenti e si presenta con una conclusione in diagonale che si perde sul fondo. Pareggia i conti con una conclusione potente).

Quagliarella 5,5 - Mister Ranieri lo schiera dal primo minuto questa sera ma il capitano incide poco. Cerca il tiro ad effetto senza successo, si vede solo per una buona giocata che coglie l’esterno della rete.

Ranieri 6 - Si sgola in panchina per dare indicazioni alla sua squadra che comunque ha il merito di non mollare anche contro un più motivato Spezia conquistando il pareggio.