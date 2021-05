Le pagelle del Verona - Kalinic assente ingiustificato, Dimarco entra bene in campo

Pandur 6 - Esordio da dimenticare: il primo pallone che raccoglie è nella propria porta. Ha poche colpe sui due gol, sulle uscite si fa sempre trovare pronto.

Dawidowicz 5,5 - Non inizia nel migliore dei modi, si fa scappare Simy sull’azione del gol di Ounas. Qualche sbavatura in fase di impostazione, Juric lo cambia nella ripresa. (Dal 46’ Faraoni 5,5 - Sbaglia troppo, non è la sua gara migliore in maglia scaligera).

Gunter 6 - Uno dei più propositivi in casa gialloblù, suo il colpo di testa che porta all'autogol di Molina. Gestisce bene i compagni di reparto.

Ceccherini 5,5 - Dalle sue parti si muove Ounas, il numero 7 fa il bello e il cattivo tempo. L’obiettivo è quello di fermare l’ex Napoli, ma non gli riesce quasi niente. (Dal 51’ Dimarco 6,5 - Uno dei migliori, entra bene in campo e prova a combinare qualcosa).

Ruegg 5,5 - Non trova mai le giuste distanze in campo, soffre parecchio la fisicità dei padroni di casa. (Dal 70’ Lasagna 5,5 - Si vede poco, non ha molte palle gol da giocare).

Tamèze 5,5 - L’approccio è positivo, ma col passare dei minuti l’intensità cala. Ci sono poche motivazioni, ma l’ex Atalanta non fa nulla per impegnarsi. (Dal 46’ Salcedo 6 - Un paio di occasioni nella ripresa, ma i compagni lo servono poco).

Ilic 5 - Gara da dimenticare: perde tanti palloni in mezzo al campo, non riesce mai ad incidere. Malissimo in fase di impostazione.

Lazovic 6 - Affonda con costanza e prova a combinare qualcosa, ma i suoi non lo seguono quasi mai. L'impegno però non manca.

Barak 5,5 - Suona la carica nella ripresa con una conclusione dalla distanza, ma è l'unica occasione degna di nota di una partita giocata al di sotto delle aspettative.

Zaccagni 6 - Primo tempo a fari spenti, secondo tempo differente e con diverse giocate di qualità. C'è maggiore funzionalità nei passaggi e nelle giocate. (Dal 70’ Colley 6 - Buon ingresso in campo, crea qualche problema alla difesa dei pitagorici).

Kalinic 5 - Tocca pochissimi palloni, non si fa mai vedere. Ci si aspettava qualcosa di più, ha deluso parecchio. Sembra la brutta copia del giocatore ammirato qualche anno fa.

Ivan Juric 5,5 - Prende un'espulsione evitabile, si arrabbia e prova a scombinare le carte. Ma il Crotone è ben messo in campo e gioca meglio.