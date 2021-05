Le pagelle del Bologna - Attacco sterile nonostante le occasioni. Danilo distratto e ingenuo

vedi letture

Ravaglia 6: Sui due gol non può fare nulla, per il resto si fa trovare pronto quando il Genoa calcia verso la sua porta.

Tomiyasu 5,5: Non la sua miglior prestazione. In occasione del vantaggio ligure si fa sorprendere dal taglio di Zappacosta e poi non riesce a chiudere adeguatamente. Soffre spesso gli attacchi sul suo lato dando il meglio di sé nella metà campo opposta sfiorando due volte la rete. dal 88° Amey sv: Il classe 2005 entra nel finale e diventa il più giovane esordiente di sempre in Serie A. Battuto lo storico record di Amedei.

Danilo 4,5: Grave l’errore in occasione dei rigore concesso al Genoa. Un giocatore della sua esperienza non dovrebbe commettere ingenuità simili. In generale non dà un grande senso di sicurezza e nel finale di primo tempo rischia di combinare una frittata con un controllo errato in area.

Soumaoro 5,5: Anche lui non è impeccabile e commette qualche sbavatura di troppo come nel primo tempo quando scivola e lascia campo aperto a Scamacca che non ne approfitta.

Dijks 5,5: Gara senza infamia e senza lode. Dal suo lato il Genoa attacca poco e lui non commette grandi errori. Forse potrebbe spingersi con maggiore costanza in avanti. dal 61° Vignato 5,5: Questa volta non riesce a dare la scossa alla squadra. Prova qualche giocata, ma non riesce a incidere.

Schouten 6: Cerca di dare ordine in mezzo al campo. Prestazione senza acuti, ma anche senza errori.

Svanberg 6: Solito frangiflutti davanti alla difesa con libertà di inserirsi in avanti. Gara ordinata e attenta, ma anche lui non sfrutta un’occasione invitante per pareggiare i conti nel primo tempo. Dal 69° Sansone 5,5: Non riesce a incidere su una gara che va spegnendosi piano piano.

Orsolini 5,5: Ha voglia di mettersi in mostra e riscattarsi, ma non riesce a essere decisivo in area di rigore. Perin si supera su un suo colpo di testa, ma poi spreca due occasioni per il pareggio risultando poco freddo negli ultimi metri. In fase di copertura soffre Zappacosta. dal 61° Skov Olsen 5,5: Un paio di guizzi, ma niente più. Come gli altri subentrati non cambia il copione della gara.

Soriano 6: Cerca di innescare i compagni servendogli palloni invitanti per tutto il primo tempo. Ma nessuno li sfrutta adeguatamente. Nella ripresa cala un po', ma è l’unico a creare. dal 87° Urbanski sv: Esordio in Serie A per il classe 2004. Mihajlovic l’aveva promesso e ha mantenuto la parola.

Barrow 5: Qualche timida iniziativa, un tiro a lato e poco altro. Altra prestazione opaca del gambiano che non sembra riuscire a fare il salto di qualità che tutti si aspettano da lui.

Palacio 5,5: Encomiabile il suo spirito di sacrificio. Lotta, corre e combatte senza soste. Ma sotto porta ancora una volta non è lucido e freddo.

Mihajlovic 5: La sua squadra costruisce tanto, ma non segna neanche con la matita. E dietro balla pericolosamente. Oltre a Ravaglia sarebbe forse il caso di dare spazio a qualche altro giovane visto che alcuni veterani sembrano in riserva d’energie e non danno garanzie adeguate in questo finale di stagione.