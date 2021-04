"Pronto per lo United, sarà una gara speciale". Rivedi Smalling alla vigilia dell'Europa League

vedi letture

Il difensore della Roma, Chris Smalling, ha parlato a Sky Sport in vista della sfida contro il Manchester United in Europa League, gara valida per la semifinale di andata: "Mi sento pronto per giocare se l'allenatore deciderà così, è stata una stagione molto intensa, con tante partite ma io mi sento pronto, in particolare per un match così, nel quale ci sarà bisogno di tutti. Non è una partita come le altre, perché è una semifinale contro un club in cui sono stato 10 anni, dunque è speciale. Una gara speciale per il club oltre che per me e sono sicuro che daremo il 110% per ottenere ciò che vogliamo. Sentiremo la tensione salire quando saremo sotto il tunnel ma è quello che serve per fare una grande partita".