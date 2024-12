Pulisic, nulla di grave? Nelle prossime ore gli esame ma dovrebbe saltare solo una gara

Lo statunitense Christian Pulisic dovrebbe saltare al massimo la partita di Champions League contro la Stella Rossa di Belgrado che andrà in scena mercoledì sera a San Siro. Uscito nel corso del primo tempo della sfida persa 2-1 contro l'Atalanta a seguito di uno scontro di gioco con Pasalic, l'ex attaccante di Borussia Dortmund e Chelsea ha dovuto abbandonare il terreno di gioco per un indurimento al polpaccio sinistro che, per il momento, non desta particolari preoccupazioni.

Come riporta la 'Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, nelle prossime ore Pulisic verrà sottoposto ad accertamenti più mirati perché il polpaccio è un muscolo particolarmente delicato e verrà trattato con tutta la prudenza di cui ha bisogno: se il guaio si confermasse di poco conto, il calciatore 26enne salterebbe la prossima partita europea per poi essere a disposizione già dal ritorno del campionato a San Siro col Genoa.

Ieri sera nel corso della conferenza stampa in cui ha attaccato il direttore di gara La Penna l'allenatore del Milan Paulo Fonseca s'è così espresso sulle condizioni di Pulisic: "È un indurimento del polpaccio, non credo sia qualcosa di grave".

