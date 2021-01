Può davvero andar via Andrea Conti? L'agente è stato chiaro: meglio lasciare il Milan

vedi letture

In questi giorni a Casa Milan tiene banco il futuro di Andrea Conti. L'ex Atalanta in questa stagione non è riuscito a trovare spazio nel Milan dei miracoli e non ha giocato neppure un minuto in campionato ed ha giocato appena 112 minuti in Europa League. Complice l'exploit di Calabria e l'arrivo di Dalot, Pioli lo ha decisamente accantonato in questa prima parte di stagione e difficilmente vestirà ancora la maglia rossonera nel 2021.

Il suo agente Mario Giuffredi, nei giorni scorsi ha espresso tutta la sua delusione per questa situazione difficilmente pronosticabile in estate e ha ammesso che il futuro del giocatore è ancora avvolto nel mistero. Se infatti da una parte c'è la voglia di Conti di restare al Milan e dimostrare ancora una volta di sapersi rialzare dopo un momento difficile, dall'altra c'è la concreta possibilità di vedere pochissimo il campo anche nella seconda parte di stagione: "Dover trovare continuità altrove mi darebbe fastidio dopo quanto ha dimostrato. Però se dovesse restare e continuare a giocare come ora, significherebbe aver fatto un buco nell'acqua", ha detto Giuffredi sottolineando il dilemma di questa delicata situazione.

Le squadre interessate a Conti però non mancano e quasi certamente nei prossimi giorni la dirigenza rossonera sarà più chiara con il giocatore che eventualmente comincerà a pensare ad un futuro lontano da Milano.