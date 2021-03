Qatar 2022, Gruppo G: Norvegia ok ma Haaland resta a secco, Jovetic trascina il Montenegro

Nel Gruppo G di qualificazioni europee ai Mondiali di Qatar 2022 parte malissimo l'Olanda, sconfitta in Turchia con un Burak Yilmaz che si porta il pallone a casa. Depay fallisce un rigore, Calhanoglu fa un gran gol. Strada subito in salita per Frank de Boer. Bene la Norvegia che però non dilaga contro Gibilterra e vede clamorosamente a secco Haaland. Protagonista invece Stevan Jovetic, la cui doppietta permette al Montenegro di battere la Lettonia.

TURCHIA-OLANDA 4-2 - 15', 34' rig. e 81' Yilmaz (T), 46' Calhanoglu (T), 75' Klaassen (O), 76' L. De Jong (O)

GIBILTERRA-NORVEGIA 0-3 - 43' Sorloth, 45' Thorstvedt, 57' Svensson

LETTONIA-MONTENEGRO 1-2 -40' J. Ikaunieks (L), 41' e 83' Jovetic (M)

Classifica

Norvegia 3

Turchia 3

Montenegro 3

Lettonia 0

OIanda 0

Gibilterra 0

Prossimo turno

MONTENEGRO-GIBILTERRA

OLANDA-LETTONIA

NORVEGIA-TURCHIA