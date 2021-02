Qatar 2022, inchiesta del Guardian: oltre 6500 morti nella realizzazione degli impianti

Inchiesta sul Mondiale di Qatar 2022 realizzata dal quotidiano britannico The Guardian. Secondo quanto pubblicato dietro alla realizzazione delle strutture per la kermesse del prossimo anno ci sarebbero numero drammatici per quanto riguarda le vittime fra gli operai che hanno preso parte ai lavori. Al momento sarebbero oltre 6.500 i lavoratori immigrati morti nei cantieri realizzati per ospitare il prossimo anno la più importante competizione calcistica al mondo. Gli operai deceduti vengono soprattutto da India, Nepal e Bangladesh, ma anche da Pakistan, Sri Lanka, dalle Filippine e dal Kenya e lavoravano in condizioni disumane cercando di rispettare le scadenze della road map.