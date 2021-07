Quale futuro per Milenkovic e Vlahovic? Due contratti brevi e un addio duro da scongiurare

Quale futuro attende Nikola Milenkovic e Dusan Vlahovic? Il contratto del difensore scade nell'estate del 2022 e per il momenti non ci sono avvisaglie di una firma imminente sul rinnovo. La società viola vuole provare a trovare un'intesa ma ha fatto sapere al ragazzo di esser pronta ad ascoltare eventuali offerte importanti. La priorità: non perderlo a zero. La seconda: cederlo all'estero. Dove? In Premier League ha estimatori ma il Tottenham decade come ipotesi dopo l'arrivo di Takehiro Tomiyasu dal Bologna. Il Manchester United era su Milenkovic da tempo ma per adesso non si è riaccesa la fiamma, da capire se lo farà quella dell'Everton.

E Vlahovic? Contratto in scadenza nel 2023, i contatti con l'entourage per il rinnovo vanno avanti anche se Vlahovic vorrebbe una clausola che potrebbe permettergli di lasciare Firenze senza grandi ostacoli tra una stagione. Commisso vorrebbe costruirgli attorno il progetto del futuro ma la sensazione è che, sia questa o la prossima estate, il serbo lascerà le rive dell'Arno. E' un sogno per il Milan, un grande obiettivo per la Juventus del futuro. Ma anche dall'estero le proposte non mancano.