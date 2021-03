Quanto guadagna Neymar: il brasiliano è il paperone di Francia e sul podio con Messi e CR7

vedi letture

È Neymar il giocatore più pagato della Ligue 1. Nello speciale di oggi de L'Equipe emerge come il brasiliano sia di gran lunga il più retribuito del torneo. Acquisto record della storia del calcio, con i 222 milioni sborsati dal Paris Saint-Germain, Neymar è stato convinto dalla proprietà qatariota da un contratto faraonico di 28.3 milioni di euro a stagione, fino al 2022. Una cifra che si avvicina a quella di Messi e Cristiano Ronaldo e che lo pone sul podio dei calciatori paperoni del mondo. Gli sforzi da parte del Paris Saint-Germain sono stati ripagati con 83 gol in 103 partite, anche se O Ney è spesso mancato nei momenti topici, quasi sempre per ragioni indipendenti alla sua volontà. Gli infortuni a catena lo hanno tolto da partite decisive: il Manchester United agli ottavi nel 2019 e l'anno prima il ritorno, sempre degli ottavi, contro il Real Madrid. Quest'anno stessa sorte, contro il Barcellona. Ma per sua fortuna i compagni di squadra hanno superato il turno. Dopo le prime stagioni in cui è stata messa in dubbio la sua permanenza fino al termine del contratto, con la saudade non del Brasile, ma di Barcellona a farla da padrona, lo scenario è cambiato dall'anno scorso: il cammino fino alla finale di Champions del PSG è stato un segnale forte di come la squadra ormai sia una realtà consolidata a livello europeo e lo stesso giocatore si è ormai sbilanciato circa il suo futuro, promettendo anzitutto di rispettare gli accordi fino alla scadenza naturale dell'accordo e aprendo a un rinnovo. Impossibile a cifre superiori, data la situazione economica mondiale, ma l'ottimismo che filtra a Parigi e anche in Brasile lascia supporre che il brasiliano resterà ancora a lungo in Francia. E magari imparerà la lingua.