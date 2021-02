Quasi la solita rivoluzione: tutti gli affari del Genoa nel mercato invernale

Dici Genoa e pensi rivoluzione. E in effetti, nonostante un mercato complicato per tutti, i rossoblù sono stati come da tradizione tra i più attivi in questa sessione. Magari senza rivoluzione, ma del resto sarebbe stata complicata. Al netto del caso Gianluca Scamacca, a lungo corteggiato dalla Juventus e infine rimasto al Ferraris, la società del presidente Preziosi si è fatta trovare pronta per supportare la cura Ballardini. Con due affari su tutti: da Marsiglia torna in Italia Kevin Strootman, mentre in difesa ecco Jerome Onguené dal Salisburgo. L’affare più remunerativo? Con la Juventus: la valutazione di Nicolò Rovella può arrivare fino a una cifra stellare come 38 milioni di euro. Il giovane centrocampista rimarrà comunque rossoblù fino al termine della stagione, insieme a lui anche due giovani di talento come Portanova e Petrelli. In uscita, soprattutto giocatori che avevano trovato poco spazio, per un motivo o per un altro, sia di alto cabotaggio (Sturaro al Verona o Bani al Parma), che veri e propri casi (Schone), che giocatori destinati, almeno per ora, alle categorie inferiori. In chiusura, via anche Lukas Lerager, passato in prestito in Danimarca al Copenaghen.

Le operazioni in entrata

Luca Chierico (C) (Roma) DEF

Manolo Portanova (C) (Juventus) DEF

Elia Petrelli (A) (Juventus) DEF

Nicolò Rovella (C) (Juventus) PRE

Jérôme Onguéné (D) (Red Bull Salzburg) PRE

Kevin Strootman (C) (Olympique de Marseille) PRE

Le operazioni in uscita

Luca Chierico (C) (Reggina) PRE

Lukas Lerager (C) (Copenaghen) PRE

Vittorio Parigini (A) (Ascoli) PRE

Gabriel Charpentier (A) (Ascoli) PRE

Raúl Asencio (A) (Spal) PRE

Mattia Bani (D) (Parma) PRE

Elia Petrelli (A) (Reggina) PRE

Patrizio Masini (C) (Lecco) PRE

Nicolò Rovella (C) (Juventus) DEF

Stefano Sturaro (C) (Hellas Verona) PRE

Ivan Lakićević (D) (Reggina) SVI

Petar Brlek (C) (Osijek) DEF

Claudiu Micovschi (C) (Reggina) PRE

Joel Asoro (A) (Swansea City) FP

Lasse Schöne (C) SVI