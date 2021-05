Rabiot: "Rido quando sento che la Juve gioca meglio senza Ronaldo, segna più di tutti in A"

Adrien Rabiot, centrocampista della Juventus, si è soffermato anche su Cristiano Ronaldo nel corso della sua intervista a La Gazzetta dello Sport: "Nonostante la stagione complicata della Juve, è riuscito a segnare più di tutti in Serie A. Mi fa sorridere quando sento che la Juve gioca meglio senza di lui. Le critiche sono inevitabili, ma non sempre le capisco. Apprezzo Ronaldo anche per la sua determinazione, la passione e la voglia di puntare sempre più in alto. Un atteggiamento che trascina verso l’alto il resto della squadra e il club. Di giocatori così ce ne sono pochi, meglio averli al proprio fianco. Chiesa? Nonostante sia giovane, si è subito integrato: non facile in un’annata così. In giro ci sono pochi giocatori come lui. Mi piace la sua facilità nell’eliminare l’avversario al dribbling, la capacità di creare, la lucidità sotto porta. Se migliora la capacità di concentrazione è destinato a diventare un grande".