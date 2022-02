Radu deluso, lascerà l'Inter in estate. L'agente: "Più forte di Onana, non farà il terzo portiere"

vedi letture

L’agente di Ionut Radu, Oscar Damiani, è intervenuto ai microfoni di 'Radio Sportiva' per parlare del futuro del portiere dell'Inter: "La scelta di Inzaghi è stata di non farlo giocare. Rispettabile, non entro nelle scelte tecniche, però sul piano umano Radu si meritava di giocare. È molto deluso. Si aspettava di giocare dato che nella precedente partita di Coppa Italia era stato scelto come titolare. Lui è più forte di Onana. Credetemi di portieri ne capisco qualcosa. Quando portai Dida in Italia tutti mi ridevano dietro, poi avete visto che cosa ha fatto. A volte le scelte mi lasciano perplesso. Se arriva Onana cosa fa Radu, il terzo? Handanovic credo rinnoverà"