Radu nella storia della Lazio: "Contro la Fiorentina saremo con il sangue agli occhi"

"Per me ogni partita che gioco con la maglia della Lazio è motivo d'orgoglio. Sono felice di essere da domani, nella storia della Lazio, il calciatore in assoluto più presente in Serie A, ma ultimamente i risultati non sono quelli che ci aspettiamo e quindi questo primato, per me, passa in secondo piano”. Alla vigilia della sfida alla Fiorentina, Stefan Radu ha parlato al Match Program del record di presenze in maglia biancoceleste (392) e del momento della squadra: “Siamo consapevoli che dobbiamo tirarci fuori da questa situazione, è molto delicata. Siamo ottavi in campionato, domani disputeremo la partita contro la Fiorentina con il sangue agli occhi, dovremo avere questo tipo di approccio nella gara".