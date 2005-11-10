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Fiorentina, Kean riavvolge il nastro tra relax e frasi criptiche. Il futuro intanto è un rebus

Fiorentina, Kean riavvolge il nastro tra relax e frasi criptiche. Il futuro intanto è un rebus TUTTOmercatoWEB
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Giacomo Iacobellis
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Giacomo Iacobellis
ieri alle 21:30Serie A

Moise Kean è pronto a ripartire. L'attaccante della Fiorentina sta proseguendo il lavoro di recupero dopo l'infortunio alla tibia che ne ha limitato il rendimento nell'ultima parte della stagione e, durante la pausa estiva, non ha mai smesso di allenarsi per presentarsi al meglio all'inizio del ritiro. Nel frattempo, attraverso i social, il centravanti in queste ore ha condiviso alcuni scatti delle vacanze trascorse tra Londra e gli Stati Uniti insieme ai suoi due figli, alternando momenti di relax a messaggi dal significato enigmatico, interpretati da molti come una rivendicazione del proprio percorso personale e professionale.

In casa Fiorentina l'obiettivo è ritrovare il Kean ammirato nella sua prima stagione in maglia viola, quando mise a segno 25 reti complessive diventando uno dei protagonisti della squadra. L'annata appena conclusa, invece, è stata decisamente più complicata: l'ex Juve non è riuscito a raggiungere la doppia cifra e il 4 aprile, nella trasferta di Verona, ha disputato l'ultima gara prima dello stop causato dal problema alla tibia, fastidio che lo aveva accompagnato per buona parte della stagione.

Sul suo futuro restano comunque alcune incognite. Il contratto con la Fiorentina è valido fino al 2029 e il club, anche grazie alla presenza in panchina di Fabio Grosso, che lo ha già allenato nella Primavera della Juventus, punta a rilanciarlo. Nei primi quindici giorni di luglio sarà inoltre attiva la clausola rescissoria da 62 milioni di euro, ma al momento appare difficile che venga esercitata dopo una stagione al di sotto delle aspettative. Commisso valuterà eventuali offerte, anche se la sensazione è che Kean sia orientato a restare a Firenze per rilanciarsi definitivamente.

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