TMW Ranieri e Gasperini separati in casa. Palla ai Friedkin: devono decidere con chi stare

Claudio Ranieri o Gian Piero Gasperini? Dopo l'uscita di venerdì sera del senior advisor della Roma non sembrano esserci più margini per una permanenza di entrambi nella Capitale. Ranieri prima della sfida contro il Pisa c'è andato giù pesante, ha anche parlato di Gasperini come di una quarta scelta quando un anno fa c'era da scegliere il suo successore: "Abbiamo proposto 5-6 allenatori, tre non sono venuti e la società ha scelto Gasperini. Lo abbiamo scelto per quello che aveva fatto con l'Atalanta, cioè partire con dei giovani e piano piano portarli su grandi palcoscenici. Io l'anno scorso l'ho detto: mi faccio da parte perché questo dev'essere un anno di conoscenza".

Ranieri ha poi attaccato l'allenatore anche per le sue dichiarazioni su un mercato incompleto. Gasperini ha più volte sottolineato la necessità di rinforzare la squadra con pochi acquisti, ma buoni. Di essersi ritrovato a lavorare con calciatori non all'altezza delle ambizioni della piazza. Parole a cui il senior advisor nella stessa occasione ha risposto così: "Sia l'anno scorso mi hanno chiesto chi prendere e sia quest'anno: tutti i giocatori arrivati sono stati visionati e accettati da me e dall'allenatore. Vero, abbiamo preso Malen e Wesley. Ma anche tutti gli altri. Troppo facile dire Malen e Wesley. Ferguson lo abbiamo scelto. Abbiamo perso delle occasioni e del tempo, tipo Sancho: ci abbiamo provato fino all'ultimo e non è voluto venire. Alcuni giocatori non piacevano all'allenatore e non li abbiamo presi. Poi, per questioni legate al FPF abbiamo preso molti giocatori in prestito. Qualcuno è da Roma come Wesley e Malen, altri non stanno a quel livello. Pazienza. Li abbiamo presi, non si sono ambientati, si sono infortunati, non vanno bene per noi: cambiamoli".

Dopo queste dichiarazioni tra Ranieri e Gasperini è calato il grande gelo. Ieri i due a Trigoria si sono completamente ignorati, poi in serata c'è stato un primo confronto in videochiamata con la proprietà e col DS Massara che però non ha portato a una riappacificazione. Anzi. Ormai Gasperini e Ranieri sono due separati in casa e la proprietà dovrà fare una scelta: impensabile andare avanti con entrambi anche il prossimo anno.