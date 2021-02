Ranieri e il rosso a Freuler in Atalanta-Real Madrid: "Non c'era, arbitro troppo severo..."

Ha visto la gara fra Atalanta e Real Madrid? E' una delle domande poste in conferenza stampa a Claudio Ranieri, allenatore della Sampdoria che a due giorni dalla sfida contro l'Atalanta - gara valida per la 24esima giornata di Serie A - ha risposto così: "Ho visto la partita dell'Atalanta contro il Real. Devo dire che non c'era l'espulsione, l'arbitro è stato molto severo. Peccato perché sicuramente sarebbe stata un altro tipo di partita ma l'Atalanta è uscita a testa alta e potrà far benissimo a Madrid. La partita non è finita a Bergamo, di questo ne sono sicuro".

