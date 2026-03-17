Ranking UEFA per il 5° posto Champions: la Spagna allunga, Italia lontanissima
La Spagna sorride e allunga ancora sulle inseguitrici nel Ranking UEFA stagionale per avere una squadra in più in Champions League nel 2026-2027. La vittoria del Real Madrid ai danni del Manchester City permette agli iberici di staccare in maniera importante la Germania, che perde il Bayer Leverkusen, battuto ed eliminato dall'Arsenal. Tolta l'Inghilterra, già sicura del primo posto in questa graduatoria, la sfida a due è sempre più a senso unico.
L'Italia resta quarta, ma è lontanissima dal secondo posto. Di seguito tutti i dettagli:
RANKING UEFA STAGIONALE
Inghilterra 23.236 (7 squadre ancora in corsa su 9)
Spagna 18.843 (6 su 8)
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Germania 18.142 (4 su 7)
Italia 17.928 (4 su 7)
Portogallo 17.700 (3 su 5)
Francia 15.678 (4 su 7)
Polonia 15.250 (2 su 4)
Grecia 13.700 (2 su 5)
Cipro 12.156 (1 su 4)
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