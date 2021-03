Rashford non ci sarà contro il Milan, l'annuncio di Solskjaer: "Oggi non s'è allenato"

Marcus Rashford non sarà a disposizione per la sfida contro il Milan, andata degli ottavi di finale di Europa League. Ad annunciarlo quest'oggi il manager del Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, nel corso della conferenza stampa di presentazione del match. "Non credo che sarà disponibile per domani - ha detto -, oggi non s'è allenato. Normalmente molto ottimista, ma penso che sarà fuori domani sera e in dubbio per il prossimo match di Premier League".