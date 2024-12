Raspadori, Fagioli e Pellegrini. L'intrigo di mercato che riguarda Napoli, Juventus e Roma

Non solo Danilo. Juventus e Napoli hanno in ballo anche un altro possibile affare, che riguarda lo scambio fra Nicolò Fagioli e Giacomo Raspadori. Due giocatori che per motivi diversi stanno trovando poco spazio nelle rispettive squadre e che potrebbero quindi muoversi a gennaio, andando a risolvere i problemi di Thiago Motta e Antonio Conte.

Le due valutazioni, si legge sul Corriere dello Sport, sono simili, fra i 20 ed i 25 milioni di euro. Al momento questa è solo una traccia e l'eventuale trattativa vera e propria nasconde diverse insidie, ma col passare delle settimane potrebbe assumere concretezza soprattutto nel caso in cui i due giocatori dovessero spingere per questo tipo di soluzione.

Il profilo di Raspadori però non piace soltanto alla Juventus e al suo dt Giuntoli che nel 2022 lo portò a Napoli. L'attaccante infatti da mesi è uno dei profili seguiti anche dalla Roma, società in cui gioca Lorenzo Pellegrini: il capitano giallorosso è un altro dei calciatori graditi al Napoli e ad Antonio Conte e chissà che non possa essere trovata la quadra per uno scambio in questo mese di gennaio, con la differenza dei due stipendi che però al momento è considerato uno scoglio importante in questo senso.