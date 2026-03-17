Ravaglia e non Skorupski a Roma: con lui il Bologna ha quasi sempre subito almeno un gol

Adesso c'è la certezza, il Bologna giocherà il ritorno degli ottavi di finale di Europa League senza il suo portiere titolare, l'ex di turno Lukasz Skorupski. Le brutte sensazioni a proposito dell'infortunio rimediato dall'estremo difensore polacco nel finale di partita al Mapei Stadium, nel quale è pure eroicamente rimasto in campo visto che la sua squadra aveva esaurito le sostituzioni, hanno trovato conferma nel report appena diramato dal Bologna.

"Gli esami cui è stato sottoposto Lukasz Skorupski hanno evidenziato una lesione di medio-alto grado al bicipite femorale sinistro; il giocatore ha già iniziato il percorso terapeutico e i tempi di recupero si stimano fra le 6 e le 8 settimane", si legge nella nota medica dei felsinei. Insomma, almeno un mese e mezzo di stop per Skorupski, più probabile che arrivi a due. Si riaprono dunque, all'improvviso e senza troppo preavviso, le porte della titolarità per il dodicesimo Federico Ravaglia.

Sarà appunto Ravaglia a difendere la porta del Bologna all'Olimpico giovedì sera, per la sfida europea tutta tricolore contro la Roma. E probabilmente (assieme alle due partite di Supercoppa, nelle quali ha giocato anche lì per via di un infortunio di Skorupski) è anche l'appuntamento professionale più importante della sua vita.

C'è un compito al quale sarà chiamato Ravaglia, chiudere la propria porta. Un traguardo che non gli è riuscito così spesso, in questa stagione: 18 le apparizioni di Ravaglia con il Bologna 2025/26, solamente in 2 circostanze però è riuscito a portarsi a casa il clean sheet, incassando in totale 28 gol. Ripartendo dall'1-1 del Dall'Ara, ogni piccolo dettaglio potrà fare la differenza nei 90 minuti di ritorno all'Olimpico: la qualificazione, insomma, potrebbe passare anche dalle sue mani.