Torna Skorupski, insieme a Pessina e Ravaglia può partire: il Bologna monitora Falcone

Mentre il Bologna dovrà fare i conti con l'esclusione dalle coppe europee, scatta una guerra per la maglia da titolare tra i pali. Lukasz Skorupski è rientrato, dopo oltre 50 giorni per l'infortunio al bicipite femorale sinistro, ma tra Napoli, Atalanta e Inter non vuole lasciare nulla di intentato.

Tra Pessina e Ravaglia

A contendere il posto al numero uno polacco ci sono rivali. Da una parte c'è Massimo Pessina: il 18enne ancora imbattuto in campionato dopo il debutto contro il Napoli all'andata e le successive conferme contro Lecce e Cagliari. Ma prima di lui verrebbe Federico Ravaglia, estremo difensore classe '99 che ha superato Skorupski per impiego (oltre 1.450 minuti giocati). Una stagione condita dai rigori parati in Supercoppa contro l'Inter e l'errore pesante nel quarto di finale contro l'Aston Villa.

Un'idea dal mercato

Le prestazioni dei tre portieri hanno drizzato le antenne di diversi club, rendendo incerta la permanenza di tutti per la prossima stagione. Se mai uno tra Skorupski, Ravaglia o Pessina dovesse levare le tende, la dirigenza rossoblù dovrebbe coprirsi con una nuova certezza, che potrebbe risiedere nel profilo di Wladimiro Falcone. L'attuale portiere del Lecce è infatti monitorato con estrema attenzione dagli uomini di mercato del Bologna.