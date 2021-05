Real eliminato, è bufera su Hazard. Il belga colto a ridere con gli ex compagni del Chelsea

Dopo l'eliminazione del Real Madrid per mano del Chelsea è bufera su Eden Hazard. Il belga, protagonista dell'ennesima prestazione opaca con la maglia degli spagnoli, è infatti finito nel mirino dei tifosi madrileni per l'atteggiamento dopo il fischio finale. Il fantasista infatti è stato pizzicato dalle telecamere mentre chiacchierava e rideva con alcuni dei suoi ex compagni ai tempi della militanza a Londra dopo il fischio finale mentre i compagni di squadra erano delusi per l'eliminazione.

Todo son alegrías para el Ave Fénix Hazard. pic.twitter.com/7PpdjCflq4 — ? (@finallyxpablo) May 5, 2021

Que alguien me explique esto porque NO LO ENTIENDO!!!

🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬 pic.twitter.com/mx0djVLFlD — Javier Balboa (@javibalboa85) May 5, 2021