Real Madrid-Atalanta, il programma della vigilia: alle 13 Zidane e Benzema. Gasp alle 18.15

Giornata di vigilia in casa Atalanta in vista della gara di ritorno degli ottavi di Champions League contro il Real Madrid. Alle 13 Zinedine Zidane e Karim Benzema interverranno in conferenza stampa da Madrid per presentare la sfida, mentre Gasperini e Pessina parleranno alle 18.15. L'Atalanta ha svolto la rifinitura in mattinata e a breve partirà per la capitale spagnola.