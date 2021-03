Real Madrid, Varane non rinnova e sarà ceduto: c'è il Manchester United

vedi letture

Sirene inglesi per Raphael Varane. Secondo quanto riportato dal Daily Mirror infatti, viste le difficoltà per il rinnovo del difensore campione del mondo (il contratto scadrà nel 2022), il Real Madrid potrebbe prendere in considerazione l'idea di cedere in estate il difensore al Manchester United.