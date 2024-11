Reijnders: "Al Milan sto bene, continuerò così. Real Madrid? Il rischio è esaltarsi troppo"

Tijjani Reijnders, centrocampista del Milan, è senza dubbio uno dei calciatori rossoneri che ha fatto meglio in quest'avvio di stagione abbastanza tribolato per la formazione di Paulo Fonseca. L'ex AZ Alkmaar sta facendo bene in campionato, ma soprattutto in Champions League, competizione nella quale è risultato decisivo nelle vittorie contro il Club Brugge (contro cui ha realizzato una doppietta) e Real Madrid.

Reijnders ne ha parlato in un'intervista rilasciata a Ziggo Sport: "Dopo il gol contro il Real Madrid il mio telefono squillava senza sosta. Dopo la partita, ho ricevuto messaggi da molti amici e familiari. Non devi lasciarti prendere troppo, rischi di esaltarti troppo: non è questa la mia intenzione. Al Milan sto molto bene, tocca a me continuare così. A Milano posso ancora passeggiare tranquillamente o pranzare da qualche parte (ride, ndr)”.

Non è un mistero che Reijnders sia in trattativa con il Milan per il rinnovo di contratto. Le parti sembrano essere sempre più vicine e chissà che presto non possa essere raggiunto l'accordo tra le parti per il prolungamento del giocatore olandese che è già a quota quattro reti segnate in questa stagione in tutte le competizioni (lo stesso numero di gol con cui aveva chiuso lo scorso anno).