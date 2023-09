Renato Sanches ancora ko, arriva il responso degli esami: la Roma lo perde per almeno 3 partite

Lesione muscolare di primo grado alla coscia destra. Questo - riporta Sky Sport - il responso degli esami a cui si è sottoposto Renato Sanches dopo il problema accusato dal centrocampista della Roma dopo 28' minuti della partita di Europa League contro lo Sheriff. I tempi di recupero, al momento, sono stimati in circa due settimane. Dunque, calendario alla mano, il portoghese sicuramente salterà le partite contro Torino, Genoa e Frosinone, per poi essere sottoposto ad un nuovo controllo.

Da quando è arrivato nella capitale, l'ex PSG è già al secondo guaio muscolare con la maglia giallorossa. Prima della sfida con lo Sheriff Tiraspol, valida per l'esordio stagionale europeo della Roma, il centrocampista si era infatti fermato dopo lo scorcio di gara giocato contro la Salernitana (25 minuti).

Mister Mourinho lo ha quindi preservato contro Verona e Milan per ripresentarlo, una volta archiviata la sosta, nella goleada contro l'Empoli. Il bel gol contro i toscani aveva illuso tutti, insieme ai 45 minuti giocati, in Europa League son bastati 28 minuti per spegnere nuovamente gli entusiasmi.