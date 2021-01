Reynolds, crack atteso in Italia. Ma non sarebbe nella top 11 dei migliori talenti USA in Europa

Finalmente il calcio a stelle e strisce. Dopo averlo cercato e invocato per decenni, gli Stati Uniti hanno finalmente intrapreso la strada giusta per cominciare ad essere competitivi anche nel mondo del calcio. E con i loro migliori giovani, hanno iniziato a invadere l'Europa con tanti giocatori come mai era accaduto in passato. Nella Juventus è protagonista dallo scorso settembre Weston McKennie, presto potrebbe esser raggiunto a Torino da Bryan Reynolds, che prima però farà tappa a Benevento: sei o 18 mesi, a seconda di come andrà la stagione dei sanniti.

Ma Reynolds nel'undici ideale dei calciatori USA in giro per l'Europa non sarebbe titolare, né riserva. Perché adesso sono davvero tantissimi e in quel ruolo il titolare è a Barcellona, è quel Sergiño Dest che per molti addetti ai lavori è destinato a ripercorrere le orme di Dani Alves. Ma c'è anche DeAndre Yedlin, oggi al Newcastle.

Al centro della difesa una certezza del Wolfsburg e della nazionale come John Anthony Brooks, affiancato dal giovane Mark McKenzie, appena approdato al Genk. Poi, sulla fascia mancina, il terzino del Fulham Antonee Robinson.

Ma è dal centrocampo in su che la nazionale statunitense può contare sui suo giovani migliori: Tyler Adams e Weston McKennie, rispettivamente '99 del Lipsia e '98 della Juventus, la diga di una mediana ricca di fantasia composta da Gio Reyna del BVB, Christian Pulisic del Chelsea e il promettentissimo Musah del Valencia. In attacco Sargent del Wolfsburg o il figlio d'arte Timothy Weah. Tutti giovanissimi, tutti destinati a formare la migliore nazionale USA.

Top 11 giocatori USA in Europa - Steffen, Sergino Dest, McKenzie, Brooks, Robinson; McKennie, Adams; Pulisic, Reyna, Musah; Sargent.