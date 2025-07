Milan, Pulisic è carico per l'inizio della nuova stagione: "Che bello essere tornato!"

Il nuovo Milan targato Massimiliano Allegri prende forma, tra nuovi acquisti e giocatori reduci dall'ultima e disastrosa stagione e vogliosi di riscatto. Fa pienamente parte di questa categoria Christian Pulisic, tra i pochi a salvarsi dell'annata terminata a maggio. Nel campionato 2024/25 è infatti andato in doppia cifra sia di gol che di assist, mettendo insieme 11 centri e altrettanti passaggi vincenti. Considerando anche le altre competizioni, sono ben 17 le reti e 12 gli assist.

Dopo aver passato le vacanze in USA, l'esterno offensivo americano si è presentato in ritiro a Milanello più carico che mai. Tale voglia traspare dal post pubblicato sul suo profilo Instagram: "Che bello essere tornato!". L'ex Chelsea e Dortmund si candida ad avere un ruolo di primo piano anche nel nuovo Milan, a patto di dimostrare di essere un uomo squadra oltre ad avere numeri importanti.

Sirene arabe

Le prestazioni di Pulisic, nell'ultima stagione così come nella precedente, non sono passate di certo inosservate. Secondo quello che riporta La Gazzetta dello Sport, l’Al Nassr di Cristiano Ronaldo lo ha messo nella lista dei desideri. Al Milan però lo ritengono un punto cardine del presente e del futuro, come da recenti dichiarazioni di Tare: "Sarà un giocatore fondamentale per la prossima stagione: avrò modo di affrontare anche l’argomento rinnovo insieme a Giorgio nel momento opportuno ma in questo momento siamo focalizzati solo sulla squadra. Penso che sia stato uno dei giocatori più positivi della stagione passata ed è uno dei pilastri della stagione che verrà: ha un ruolo centrale in questo gruppo”.