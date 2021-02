Rigore negato a CR7. Adani: "Fatico a non vederlo". Cassano: "Va giù prima del contatto"

"Faccio fatica a non vedere il fallo. Secondo me lì almeno va rivisto al VAR, vanno fatti i raggi X". Parole e pensieri di Daniele Adani, che nel corso di una diretta sulla 'Bobo TV' s'è così espresso sul rigore non concesso a Cristiano Ronaldo al 94esimo di Porto-Juventus 2-1. Parere diverso da quello di Antonio Cassano: "In Champions League i rigori o sono netti o non ci sono. E' vero che gli va addosso ma la gamba sinistra di Cristiano Ronaldo va già a terra prima del contatto".