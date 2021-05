Riotta: "Sarà strano vedere Mourinho entrare a San Siro come allenatore della Roma"

vedi letture

Grande firma del giornalismo italiano, ora sulle colonne de La Stampa, Gianni Riotta tramite Twitter commenta l'approdo di Mourinho sulla panchina della Roma: "Sarà strano vedere #mourinho entrare in campo a San Siro come allenatore @OfficialASRoma e non

@inter ma applausi e in bocca al lupo Mister! @BausciaCafe".