Riotta: "Inter, non capisco l'affare Eriksen. No all'arrivo di Pellè"

Il giornalista Gianni Riotta a TMW Radio, nel corso di Maracanà, ha parlato della sua Inter: "Per fare le pulci a Conte dovete chiamare Renzi (scherza, ndr). Le pulci ad Antonio Conte bisogna farle per l'eliminazione in Champions. In campionato il percorso è stato buono. Come ha perso la finale in Europa League, litigando con Banega, è stato assurdo. La Roma è una bellissima squadra, gioca bene, possono vincere entrambe". Su Caicedo, accostato nelle ultime ore ai nerazzurri, dice: "Sono contrario solo all'arrivo di Pellè. Ho tanti dubbi". Mentre su Eriksen dice: "Non capisco perché prenderlo e poi rivenderlo perché non ha spazio. Conte e Marotta ne capiscono di più, ma non capisco perché prenderlo se non ti serve".