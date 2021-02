Risposta a metà al KO con lo Spezia: il Milan può essere grande, ma non può mai rilassarsi

L'obiettivo era battere la Stella Rossa, e il Milan ci è andato vicinissimo. Ma, chiamato a dare un segnale di ripresa dopo la sconfitta contro lo Spezia, la peggior partita stagionale degli uomini di Pioli, il Diavolo ha dato una risposta positiva soltanto a metà. Bene chi ha giocato meno, anche perché aveva voglia di mettersi in mostra: da Krunic a Kalulu, il tecnico emiliano ha risorse in panchina da poter sfruttare. Non l'ha scoperto al Marakana di Belgrado, ma qualche conferma in tal senso è sempre utile. Di contro, i due gol: arrivati in occasione di altrettanti momenti molli. Romagnoli che lascia lì il braccio, Meité che vede il traguardo e si fa superare in aria. Due pause, due attimi di relax, due gol subiti: la differenza tra vincere e perdere. E vincere questa sera avrebbe rappresentato un bost indispensabile, nel morale della squadra rossonera. Al triplice fischio, il tecnico avversario, Stankovic, ha definito il Milan "una grande squadra". Deki in materia è sicuramente più esperto, ma la sensazione è che i rossoneri non lo siano ancora. Il Milan può diventare grande, ma a oggi è, complice la giovanissima età della rosa, un gruppo di giocatori che ha bisogno di crescere, di confermarsi, di non fermarsi. Preme sull'acceleratore da un anno, ma per diventare grande ha bisogno di farlo almeno sino al termine della stagione: l'obiettivo è consolidare. Il pareggio di stasera, per il modo in cui è arrivato, racconta questo: il Diavolo non può mai rilassarsi, non ancora. È a tanto così, in fin dei conti, dal sedersi davvero tra le big.