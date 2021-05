Riva: "Semplici ha rimesso a posto il Cagliari, ma non darei addosso a Di Francesco"

Gigi Riva, nel corso di una lunga intervista concessa all'Unione Sarda, dice la sua sulla permanenza in Serie A dei rossoblù: “Alla fine è uscito fuori il gruppo, C’è stato un momento in cui ero preoccupato, poi è arrivata una reazione magnifica, da Cagliari“. Consigli al presidente Tommaso Giulini? “In generale mi pare stia lavorando bene. Anche quest’anno ha costruito la squadra, poi c’è stato quel periodo nero inspiegabile. Alla fine ci siamo salvati e questo viene prima di tutto“. Cosa accadrà ora? “Non credo in un ridimensionamento. La Serie A costa, oggi più che mai. I sacrifici sono inevitabile ma la spina dorsale della rosa va mantenuta“. Infine un giudizio su Semplici: “Ha rimesso le cose a posto, anche se è stata decisiva la reazione del gruppo. Ma non darei la croce addosso a Di Francesco”.