Rivedi Bennacer sulla lotta Scudetto: "Non giochiamo per il secondo posto"

Il centrocampista del Milan, Ismail Bennacer, ha parlato a Sky Sport in vista della ripresa del campionato: "Sono andato in Algeria per giocare 60 minuti nella seconda partita, sto molto bene e da tanto non mi sentivo così. Mancano 10 partite e io come tutta la squadra dobbiamo essere al 200%, manca poca strada per andare a centrare i nostri obiettivi. Non giochiamo per il secondo o il terzo posto ma per provare ad arrivare primi. Vogliamo fare il meglio possibile, poi vedremo cosa succederà. Il Milan è una grande squadra e daremo tutto per i nostri tifosi". Rivedi l'intervista del centrocampista rossonero.