Rivedi Escalante prima del Bayern: "In Germania per vincere, ce la giocheremo"

Escalante prima del Bayern: "In Germania per vincere, ce la giocheremo"

Gonzalo Escalante, centrocampista della Lazio, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Bayern Monaco, ritorno degli ottavi di finale di Champions League: "Loro sono i campioni del mondo, sarà una partita difficile. Noi andremo lì per giocare come sappiamo e per provare a vincere. Tutti i giocatori sognano di vivere serate di Champions così. Fare bene domani sarebbe importante anche per il resto del campionato". Rivedi l'intervento del centrocampista biancoceleste in conferenza stampa.