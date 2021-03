Rivedi il dg Tiago Pinto sul sorteggio Ajax-Roma: "Noi ultimo baluardo dell'Italia in Europa"

vedi letture

Il direttore generale della Roma, Tiago Pinto, ha analizzato così ai canali dell'UEFA il sorteggio di Europa League che vedrà i giallorossi affrontare l'Ajax ai quarti di finale: "Siamo contenti di essere arrivati ai quarti di finale di una competizione importante come questa e in un anno difficile come il 2021. Per il calcio italiano sarebbe stato meglio portare più club avanti in Europa. In questo momento però ci siamo noi a rappresentare la Roma, la Roma e l'intero Paese, vogliamo fare più punti possibile anche per il ranking. Obiettivi? Per ora vorrei eliminare l'Ajax, viviamo di partita in partita. All'orizzonte c'è solo questa sfida, poi vedremo cosa succederà".

Rivedi l'intervista a Tiago Pinto nel video in calce!