TMW Robin Gosens via dalla Fiorentina? Per ora rimane. Ha ancora due anni di contratto

Robin Gosens probabilmente rimarrà alla Fiorentina. L'idea dell'esterno tedesco è quella di restare in viola, al netto delle situazioni capitate nel corso degli ultimi mesi e di quelle che si possono sviluppare. Certo, un'offerta irripetibile potrebbe fargli cambiare idea, però al momento non è all'orizzonte ed è difficile da pensare che ci possa essere.

Quindi Gosens per ora raffredda tutti gli altri scenari. Una situazione dovuta anche a una stagione probabilmente non straordinaria, coincisa con i tanti problemi che ha avuto la Fiorentina fino alla fine. Gosens ha ancora due anni di contratto, fino al 30 giugno del 2028.

Queste le parole di Robin Gosens dopo l''esclusione dalla Coppa del Mondo da parte della Germania con Nagelsmann. "Non ero così ansioso e fiducioso come prima di Euro 2024. Allora ero ottimista e sinceramente convinto che sarei stato selezionato. Quest'anno è stato diverso a causa della stagione difficile del mio club. Anche quello è stato molto stressante a livello mentale. E poi c'è stata anche una telefonata molto deludente con Nagelsmann, in cui mi ha informato che non sarei andato ai Campionati del Mondo. Nella conversazione cruciale, mi ha detto che David Raum e Nathaniel Brown avevano fatto molto bene la scorsa stagione e che, sebbene io avessi avuto un'annata discreta, non ero stato abbastanza costante".