Rodriguez e Linetty cercano il rilancio. Il futuro col Torino sarà deciso solo dopo l'Europeo

Ci sono due giocatori del Torino pronti a dare il meglio a questo Europeo che sta per cominciare, a beneficio delle loro nazionali, nelle quali saranno titolari, e anche per riscattare un’annata deludente vissuta in maglia granata. Si tratta di Ricardo Rodriguez e di Karol Linetty. E’ chiaro - sottolinea La Gazzetta dello Sport - che tornare al centro della scena in una competizione seguita da tutti gli addetti ai lavori può riservare a entrambi i calciatori granata sviluppi di carriera al momento non preventivabili. Il Toro non ha preso nessuna decisione circa la loro conferma nella rosa di Ivan Juric né allacciato alcuna trattativa, atteggiamento che verrà mantenuto per tutta la durata del torneo. In ogni caso non è detto che i due cambieranno certamente maglia.