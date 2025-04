Roma a caccia del nuovo allenatore, intanto in città spunta l'ex United Erik ten Hag

Cosa ci fa mister Erik ten Hag a Roma? Nei giorni in cui impazza il totoallenatore per il post Claudio Ranieri sulla panchina dei giallorossi, nella capitale spunta proprio... il tecnico olandese. L'ha pizzicato Radio Manà Sport Roma, che sui propri canali social ha postato delle immagini dell'allenatore ex Manchester United e Ajax mentre entra in un albergo romano.

Questo - specifica la medesima fonte su Instagram - non vuol certo dire che Ten Hag sarà il prossimo allenatore della Roma. La ragione della visita potrebbe essere solo una "gita di piacere" in Italia, ma la vicenda resta quantomeno da seguire visto il momento.

Le dichiarazioni di mister Claudio Ranieri

"Ho cercato di rimettere le cose un pochino in ordine, dando la giusta importanza alle cose importanti. Dovevamo cercare di essere squadra, che è una cosa non facile, no? Perché quando ci sono buonissimi giocatori si potrebbe un pochino uscire fuori tema. Il calcio è uno sport di squadra. Sembra stupido dirlo e ricordarlo, ma è la verità. Uno da solo non riesce a fare nulla. Con l'aiuto dei propri compagni si possono fare buone cose. Quello che ho cercato di fare è riportare autostima nei ragazzi. Perché quando tu cerchi di vincere e cominci a perdere o a pareggiare, non ti riesci. Piano piano perdi la sicurezza dentro di te. Ecco, io ho cercato di riportare autostima, sicurezza, serenità, voglia di fare, voglia di lottare. Tante piccole cose che tutte insieme portano ai risultati che la Roma sta facendo. Nuovo allenatore? Non vi ho detto alcuna bugia".