Roma, Abraham: "Sentivo che sarebbe arrivata l'occasione. Adesso continuiamo così"

Tammy Abraham , attaccante della Roma, ha parlato nel post partita di Milan-Roma ai microfoni di DAZN: “Dovevamo avere pazienza, questo è uno stadio difficile. Sapevamo che poteva arrivare un'occasione, me lo sentivo nel finale e sono stato bravo. Prima della sosta avevo detto che saremmo tornati in forma. Una vittoria e un pari in due partite, ora continuiamo così".