Roma, accertamenti a Villa Stuart anche per Spinazzola: per lui semplici controlli di routine

Anche Leonardo Spinazzola, oltre a Jordan Veretout, è arrivato da pochi minuti a Villa Stuart per accertamenti ma per l'estero della Roma non ci dovrebbero essere problemi fisici. L'ex Atalanta è infatti alla clinica per controlli di routine già previsti.