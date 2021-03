Roma al lavoro dopo il ko di Parma, individuale per Smalling e Mkhitaryan. Le ultime da Trigoria

Roma a lavoro a Trigoria dopo la pesante ed inaspettata sconfitta in campionato contro il Parma. Consueta divisione in gruppi per gli uomini di Fonseca: scarico per chi ha giocato, lavoro tra campo e palestra per gli tutti gli altri . In particolare, lavoro a parte per Zaniolo, Veretout, Smalling e Mkhitaryan.