Roma, altre buone notizie per De Rossi: Dybala in gruppo per il secondo giorno di fila

vedi letture

La Roma è scesa nuovamente sui campi di Trigoria per continuare a preparare la partita di sabato contro l'Hellas Verona, che vedrà l'esordio in panchina di Daniele De Rossi. Paulo Dybala, rivela VoceGialloRossa.it, si è allenato nuovamente in gruppo, e ha giocato e vinto la partitella finale insieme a Svilar, Celik, Golic, Huijsen, Celik, Spinazzola, Pisilli e Pellegrini.

L’input dato in queste prime sedute da De Rossi è quello di avere più possesso palla rispetto al passato privilegiando la qualità a discapito della quantità e dell’attesa.

Queste le parole dell'allenatore della Roma sul ritorno all'Olimpico: “Sarà emozionante, sono tornato mille volte ma sempre da tifoso, da appassionato, da osservatore, nel periodo in cui ero in nazionale mi mandavano a fare le relazioni sui nostri italiani, sono tornato con la nazionale da collaboratore, abbiamo fatto allenamento, abbiamo fatto tre partite durante l'europeo. Penso però di poter dire che non sarà la stessa cosa, è un ruolo completamente diverso, la responsabilità diversa e soprattutto stando qui, venendo allo stadio da tifoso mi sono reso conto che al di là dei risultati, al di là del momento di classifica, di un momento di forma della squadra lo stadio era in modalità Roma-Barcellona, che capitava all'epoca una volta ogni tanto, quindi sarà emozionante e anche per questo spero che continui e continueremo questo trend”.