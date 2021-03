Roma, altri 45' per i quarti: 0-0 nel primo tempo a Kiev. Paura Kumbulla-Ibanez

La Roma aspetta, lo Shakhtar palleggia senza creare pericoli. Il primo tempo a Kiev finisce 0-0: un risultato che sta comodissimo, forte del 3-0 conquistato all’Olimpico all’andata. Poche emozioni nei primi 45 minuti di gioco: la principale, a dirla tutta, è il testa contro testa tra Ibanez e Kumbulla che verosimilmente spingerà Fonseca a sostituire il brasiliano durante l’intervallo.

MAYORAL SPRECA IL MATCHPOINT, LO SHAKHTAR NON CI VA NEANCHE VICINO - In una gara abbastanza noiosa e bloccata, l’unica occasione davvero clamoroso è quella che al sesto chiuderebbe il discorso: Mayoral la sparacchia alta. Nel finale di frazione l’ex Real, comunque il più pericoloso del tridente spagnolo, avrebbe un’altra palla gol su lancio di Diawara: Trubin lo anticipa di un soffio. Capitolo Shakhtar: abituata a giocare in contropiede e in velocità, la squadra di Castro non riesce davvero mai a mettere in difficoltà la Roma. Gli esterni offensivi hanno qualità, ma al 78 per cento di possesso palla fa da contraltare l’unico tiro in porta messo a referto e facilmente neutralizzato da Pau Lopez. Mancano 45 minuti, in sostanza, per vedere la Roma ai quarti di finale di Europa League.