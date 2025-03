Roma, Angelino: "Devo tutto al mister e alla crescita di squadra. Dybala? Tornerà più forte"

vedi letture

Angelino, terzino della Roma rinato sotto la gestione di Claudio Ranieri, ha parlato così ai microfoni di Sky degli effetti del lavoro del tecnico testaccino: "Dal primo giorno che è arrivato ha lavorato sullo stato mentale, dobbiamo continuare a crederci e lavorare. Tutti lavoriamo tanto e bene, ha fatto cose incredibili per noi, saremmo tutti felici se rimanesse. La mia crescita? Devo tutto al mister e alla crescita di squadra, la fiducia del mister e la performance della squadra è tutta".

Sull'infortunio a Dybala: "E' difficile per tutti, specialmente per lui, è un infortunio importante ma siamo tutti con lui e speriamo torni il prima possibile, sicuramente più forte di prima. Lui è comunque vicino alla squadra, non potrà scendere in campo ma farà il tifo da fuori".

​Ecco le prossime partite della Roma in Serie A per la parte conclusiva della stagione 2024-2025:​

29 marzo 2025, ore 20:45: Lecce vs Roma​

6 aprile 2025, ore 20:45: Roma vs Juventus​

13 aprile 2025, ore 20:45: Lazio vs Roma​

19 aprile 2025, ore 20:45: Roma vs Hellas Verona​

27 aprile 2025, ore 15:00: Inter vs Roma​

4 maggio 2025, ore 15:00: Roma vs Fiorentina​

11 maggio 2025, ore 15:00: Atalanta vs Roma​

18 maggio 2025, ore 15:00: Roma vs Milan​

25 maggio 2025, ore 15:00: Torino vs Roma