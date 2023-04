Roma, Bove: "Mi piace fare tutti i ruoli del centrocampo, ma se devo sceglierne uno è mezzala"

Edoardo Bove, centrocampista della Roma, dopo la vittoria con gol contro l'Udinese è intervenuto al microfono di DAZN: "E' stata una cosa istintiva quella della ribattuta sul rigore, sono stato bravo a non entrare in area prima che Cristante calciasse, sono contento. Credo che sto crescendo allenamento dopo allenamento e partita dopo partita, devo ringraziare i miei compagni e il mister che mi aiutano in questo percorso. Spero di continuare a crescere. L'importante è farsi trovare pronti quando vieni chiamato in causa, ma oggi contava vincere la partita contro una squadra fisica e ci siamo fatti trovare tutti pronti. Ruolo ideale? Mi piace fare un po' tutti i ruoli del centrocampo. Mezzala mi dà la possibilità di buttarmi, inserirmi e provare a far gol. Anche nel centrocampo a due mi trovo bene. Se devo scegliere un ruolo dico mezzala, anche se non ce n'è uno preciso".