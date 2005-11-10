Roma, Malen: "Domani sarà una grande serata per tutti"

A presentare il match di Champions League contro il Real Madrid dal Centro Sportivo "Fulvio Bernardini" di Trigoria al fianco di Gian Piero Gasperini, ci pensa Donyell Malen. Diretta testuale a cura di TMW.

13.10 - A breve la conferenza stampa.

13.30 - Inizia la conferenza stampa.

Vuoi riscattarti dopo il rosso a Como? Senti che il divario con il Real Madrid non è così ampio?

"In questo momento dobbiamo concentrarci su di noi, no alla distanza con il Real. Sì, ho grande frustrazione, ma non volevo fare male a nessuno. Sarà una grande serata per tutti".

Quanto sarà importante avere la spinta dell'Olimpico?

"Indubbiamente sarà importante, in particolare nei momenti più duri della partita. Il tifo ci trascina sempre".

Come vivrai la gara di domani?

Sarà speciale, da quando sono qui c'era l'obiettivo di andare in Champions. Ci siamo riusciti e ci godremo questa serata contro il Real Madrid".

Cosa rappresenta per te Roma e la Roma?

"Come dicevi, determinate è stato il mister per la sua fiducia, ma anche compagni e staff tecnico. Anche il sostegno del tifo. Tutto ciò ha contribuito al mio ambientamento".