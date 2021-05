Roma, caduta libera. Le strade si dividono

Una squadra inerme per un ciclo finito da tempo. La Roma sta terminando la stagione nel peggiore dei modi possibili, e dopo la rovinosa caduta di Old Trafford la valanga prosegue anche in campionato. La Sampdoria si aggiunge alla lunga lista di squadre che hanno banchettato contro i giallorossi ed infliggono l’ennesimo colpo ad una gestione tecnica esautorata dalla società ben prima di quanto accaduto sul campo. La Roma pensa al futuro e Sarri resta in assoluta pole position, Paulo Fonseca vaglia le proposte pervenute di recente. Nessuna concreta, ma abboccamenti che hanno riguardato il Crystal Palace, oltre al Napoli, il Nizza ed il Leeds in caso di addio a Bielsa. Quella della Roma e quella di Fonseca sono due strade destinate a dividersi. Per il bene di entrambe.